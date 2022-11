'வணங்காமுடி'.. டி.என். சேஷனை போல.. ஒரு தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் வேண்டும்.. உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: "யாருக்கும் அடிபணியாத, யாராலும் நெருங்க முடியாத டி.என். சேஷனை போல ஒரு தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர்தான் தற்போது இந்தியாவுக்கு தேவை" என்று உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

நாட்டில் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளை கவனிக்கும் போது ஒருவித அச்சம் ஏற்படுவதாக கூறிய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், "டி.என். சேஷனை போல கண்டிப்பான ஒரு அதிகாரி தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவியில் அமர்வதற்கான சூழலை ஏற்படுத்தித் தர நாங்கள் விரும்புகிறோம்" எனத் தெரிவித்தனர்.

1990 முதல் 1996 வரை தலைமைத் தேர்தல் ஆணையராக பதவி வகித்த டி.என். சேஷன் பல கண்டிப்பான தேர்தல் விதிமுறைகளை உருவாக்கியவர் ஆவார். அரசியல்வாதிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கிய டி.என். சேஷனை உச்ச நீதிமன்றம் தற்போது நினைவுகூரியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

The Supreme court pointed out that it wants a CEC like late T N Seshan, known for bringing key electoral reforms as the poll panel chief from 1990 to 1996.