13 மாநில இடைத் தேர்தல் முடிவு: பாஜக vs காங்கிரஸ்.. ஓங்கியது யார் கை? ரிசல்ட் சொல்லும் பாடம்!

டெல்லி: மத்தியப் பிரதேசத்தில் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தனது முதல்வர் பதவியை உறுதிப்படுத்தி, விமர்னங்களுக்கு முற்றுப் புள்ளி வைத்துள்ளார்.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் முதல்வர் ஜெய்ராம் தாக்கூரின் நாற்காலி தள்ளாடுகிறது, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டாவின் சொந்த மாநிலத்தில் அந்த கட்சிக்கு பெரும் தோல்வி ஏற்பட்டுள்ளது.

மம்தா பானர்ஜி மேற்கு வங்கத்தில் பலம் வாய்ந்த தலைவராக தன்னை மீண்டும் நிலை நிறுத்தியுள்ளார்.

ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா தன்னை அசாம் முதல்வராக தேர்ந்தெடுத்த பாஜகவின் முடிவு சரியானது என்பதை நிரூபித்துள்ளார். நாடு முழுக்க 13 மாநிலங்கள் மற்றும் ஒரு யூனியன் பிரதேசத்தில், நடைபெற்று முடிந்த, 3 லோக்சபா மற்றும் 29 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத் தேர்தல் முடிவுகளிலிருந்து கிடைத்துள்ள பாடம் இவையாகும்.

ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் க்ளீன் ஸ்வீப்! டெபாசிட்டை இழந்து தோற்ற பாஜக! பின்னணியில் 5 காரணங்கள்

What are the key take away from the by polls of 3 Lok Sabha, 29 assembly seats? Here is the detail.