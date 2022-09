படத்தில் ஒரு கொலையாளி இருக்கிறார்? யாருன்னு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா?.. சவாலுக்கு ரெடியா?

Delhi

டெல்லி: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்டிகல் இல்யூசன் படத்தில் ஹோட்டலில் பெண் ஒருவர் ரத்த வெள்ளத்தில் கொலை செய்யப்பட்டு இறந்து கிடக்கிறார். அந்த பெண்ணை கொலை செய்த ஒருவரும் இந்த ஹோட்டலில் தான் இருக்கிறார். அவர் யார்?.. என்று 20 செகண்டில் கண்டுபிடித்தால் நீங்க ஜீனியஸ் தான்.

கண்களை குழப்பி, மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் ஆப்டிகல் இல்யூசன் படங்களுக்கு இணையத்தில் எப்போதும் தனி வரவேற்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது.

இதுபோன்ற ஆப்டிகல் இல்யூசன் படங்கள் படத்தை பார்ப்பவர்களின் அறிவுத்திறனை சோதிப்பதோடு, மனதுக்கு புத்துணர்ச்சியையும் தருகிறது என்று கூட சொல்லலாம்.

