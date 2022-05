"தவறான தகவல்!" கொரோனாவால் இந்தியாவில் 47 லட்சம் பேர் பலி? WHO தரவுகளை மறுக்கும் மத்திய அரசு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் ஏற்பட்ட கொரோனா உயிரிழப்புகள் குறித்த உலக சுகாதார அமைப்பின் கணக்கீடுகள் குறித்து மத்திய அரசு சில கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இறுதியில் சீனாவில் பரவ தொடங்கிய கொரோனா, அதன் பின்னர் உலக நாடுகளை ஒரு வழி செய்துவிட்டது. வளர்ந்த நாடுகள் தொடங்கி பின்தங்கிய நாடுகள் வரை அனைத்தும் மோசமாகப் பாதித்தன.

ஆல்பா, டெல்டா, ஓமிக்ரான் என்று கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருந்ததால், கொரோனா வைரஸை முழுமையாக ஒழிக்க முடியவில்லை.

கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு உலகம் முழுதும் இதுவரை 6,271,889 பேர் பலி.. 515,792,334 பேர் பாதிப்பு

English summary

A top health ministry source has called the World Health Organisation's finding that 4.7 million people had died is worng: (இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள கொரோனா உயிரிழப்புகள் குறித்த உலக சுகாதார அமைப்பு) WHO on Coronavirus deaths thats happned in India.