ஒரிஜினல் ஒமிக்ரானை விட வேகம்.. அடுத்த அலையை ஏற்படுத்தும் ஸ்டெல்த் ஓமிக்ரான்? இது தான் காரணம்

டெல்லி: ஒரிஜினல் ஓமிக்ரானை காட்டிலும் ஸ்டெல்த் ஓமிக்ரான் வேகமாகப் பரவுவதாகத் தெரிவித்துள்ள ஆய்வாளர்கள், இதற்கான காரணங்களையும் விளக்கியுள்ளனர்.

கடந்த நவ. மாதம் முதல் உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் ஓமிக்ரான் வகை கொரோனா காரணமாக வைரஸ் பாதிப்பு மளமளவென அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. தென் ஆப்பிரிக்காவில் கணடறிப்பட்ட இந்த ஓமிக்ரான் உலகெங்கும் அடுத்த அலையை ஏற்படுத்தியது.

இது ஆல்பா, டெல்டா கொரோனா வகைகளைக் காட்டிலும் வேகமாக பரவியது. இதனால் தான் ஓமிக்ரான் குறுகிய காலத்திலேயே அதிகபட்ச நாடுகளுக்குப் பரவியது.

English summary

BA.2 sub-lineage, Stealth omicron has even higher propensity than BA.1 to spread among people: All things to know about Stealth omicron.