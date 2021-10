என்ன இருந்தாலும் காங்கிரஸ் ரத்தம் தானே.. விவசாயிகளுக்கு பரிதாபப்பட்டால்? மேனகா, வருண் மீது நடவடிக்கை

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: பாஜக தேசிய நிர்வாகக் குழுவில் இருந்து முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மேனகா காந்தி, அவரின் மகனும், எம்.பி.யுமான வருண் காந்தி இருவரும் நீக்கப்பட்டுள்ளது ஏன் என்பது குறித்து பரபரப்பு கருத்துக்கள் வலம் வருகின்றன.

உ.பி. லக்கிம்பூர் கெரியில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்திய அமைச்சர் மிஸ்ரா, துணை முதல்வருக்கு எதிராகப் போராடிய விவசாயிகளுக்கும், பாஜகவினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.

இந்தக் கலவரத்தின்போது விவசாயிகள் கூட்டத்துக்குள் அமைச்சரின் வாகனம் புகுந்ததில் 4 விவசாயிகள் உள்ளிட்ட 8 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.

இது யாருக்கான இந்தியா? சில உண்மைகள் தெரிந்தாக வேண்டும்.. சாமானியர் கேள்வி

English summary

The names of Varun Gandhi and his mother Maneka Gandhi were dropped from the fresh list of the 80-member BJP national executive posted. Varun Gandhi was the only BJP leader to take the issue, in which the son of a BJP Union minister has been accused of murder. Ashish Mishra, the son of BJP's junior home minister Ajay Mishra, has not been questioned or arrested.