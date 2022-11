என்னதான் ஆச்சு டெல்லிக்கு.. கணவரை கொன்று 10 துண்டுகளாக்கிய மனைவி.. மகன் உடந்தை.. 2 ஷாக் காரணங்கள்

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: கொடூர கொலைகளின் தலைநகராக டெல்லி மாறிவருகிறதோ என்ற அச்சத்தை கிளப்புகிறது அடுத்தடுத்து நிகழும் சம்பவங்கள். ஸ்ரத்தா வாக்கர் 35 துண்டுகளாக வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தின் அதிர்ச்சி ஓய்வவதற்குள், அதே போன்ற சம்பவம் டெல்லியில் அரங்கேறி இருக்கிறது.

டெல்லி பாண்டவ் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் பூணம். இவருக்கும் அஞ்சன் தாஸ் என்பவருக்கும் திருமணம் நடைபெற்று ஒரு மகன் உள்ளார். அஞ்சன் தாஸுக்கும் பூணத்திற்கும் இது இரண்டாவது திருமணம்.

அஞ்சன் தாஸுக்கு பீகாரை சேர்ந்த பெண்ணுக்கும் முதல் திருமணம் நடைபெற்று 8 குழந்தைகள் பிறந்து உள்ளன. அந்த மனைவி தற்போது குழந்தைகளுடன் பீகாரில் வசித்து வந்து இருக்கிறார்.

English summary

The series of incidents raises fears that Delhi is becoming the capital of brutal murders. After the shock of Shraddha Walker's hacking into 35 pieces subsides, a similar incident is unfolding in Delhi.