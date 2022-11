மருத்துவமனை ப்யூன் அட்டகாசம்.. 16 வயது சிறுமிக்கு நடந்த பாலியல் கொடுமை

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள ஒரு அரசு மருத்துவமனையில் 16 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மருத்துவமனையின் பியூன் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல டெல்லியின் மற்றொரு பகுதியில் 12 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த சிறுமியின் தாய்மாமன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

The incident of rape of a 16-year-old girl in a government hospital in the national capital Delhi has caused great shock. A peon of the hospital has been arrested in connection with the incident. A case has been registered against him under the POCSO Act. Similarly, in another part of Delhi, the mother of the girl who raped a 12-year-old girl has been arrested.