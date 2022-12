ஆஹா இதை பாருங்களேன்.. பாட்டுக்கு வைப் செய்த சொமேட்டோ ஊழியர்.. இணையத்தை கலக்கும் வீடியோ

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: சொமேட்டோவின் உணவு டெலிவரி செய்யும் இளைஞர் ஒருவர் திருமண வீட்டிற்கு முன்னால் நின்று, அங்கு ஒலிக்கும் பாடலுக்கு ஏற்றவாறு டேன்ஸ் ஆடி வைப் செய்யும் வீடியோ ஒன்று இன்ஸ்டாகிராமில் பரவி வருகிறது.

அவசரமான இந்த காலத்தில் வீட்டில் உணவு செய்து கொண்டு செல்வதென்பது எல்லா நேரங்களிலும் சாத்தியமில்லாததாக இருக்கும் நிலையில், நமக்கான உணவு தேவையை சொமேட்டோ, ஸ்விக்கி போன்ற உணவு டெலிவரி நிறுவனங்கள் பூர்த்தி செய்கின்றன. ஆனால் இவ்வாறு உணவு டெலிவரி செய்ய வரும் நபர்களை வளர்ப்பு நாய்களை விட்டு கடிக்க வைப்பது, அடுக்கு மாடிகளில் லிஃப்ட்களை பயன்படுத்தவிடாமல் படியேற வைப்பது போன்ற கொடுமைகளை சிலர் செய்துகொண்டு வருகின்றனர்.

அப்படி இருந்தும் கூட உரிய நேரத்தில் உணவை அவர்கள் டெலிவரி செய்ய தவறுவதில்லை. இதற்கிடையில் வெயில், மழை, ட்ராஃபிக், போக்குவரத்து காவலர்கள் பிரச்னை, சாலை விபத்துகள் என எல்லாவற்றையும் கடந்து இந்த பணியை சிறப்பாக செய்து வருகின்றனர். வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அவர்கள் தங்கள் மகிழ்ச்சியை பிறருடனும் பகிர்ந்துகொள்கின்றனர்.

English summary

A video of a Zomato food delivery guy stopping by a wedding house and dancing to the tune of a song is going viral on Instagram.