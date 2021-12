பழனியில் குறவர் பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமை.. தண்ணீரை ஊற்றி விரட்டியத்த காட்சிகள்...!

Dindigul

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் சாலையோரத்தில் அமர்ந்து வியாபாரம் செய்த நரிக்குறவர் இன பெண்கள் மீது‌ ஒருவர் தண்ணீர் ஊற்றி விரட்டும் வீடியோ சமுக வலைதளங்களில் அதிமானோரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக குறவர் இன மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்த போதும் அரசு சார்பில் அவர்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் மாமல்லபுரம் அருகே பூஞ்சேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருளர் மற்றும் குறவர் இன மக்கள் அங்குள்ள கோயிலுக்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை எனவும் அவர்கள் கோயில் நடைபெறும் அன்னதானத்திற்கு சாப்பிட கூட அனுமதிக்கப்பட வில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இதனையடுத்து தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு பூஞ்சேரி கிராமத்திற்கு வந்து கோயிலை பார்வையிட்டதோடு பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அழைத்து கோவில் வளாகத்தில் குறவர் இன மக்களுடன் அமர்ந்து அன்னதானம் சாப்பிட்டார். தொடந்து அந்த மக்களுக்கு வீட்டுமனை உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளும் வழங்கப்பட்டன.

