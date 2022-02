மலைக்கோட்டை மாநகரின் முதல் பெண் மேயர் இவர்தானா? பரபரக்கும் திண்டுக்கல்..திமுகவில் இணைந்த சுயேட்சைகள்

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : நடைபெற்று முடிந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திண்டுக்கல் மாநகராட்சியை தனிப் பெரும்பான்மையுடன் திமுக கைப்பற்றியுள்ள நிலையில் மேயர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட இருக்கிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் 21மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள் உட்பட உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் கடந்த 19ஆம் தேதி நடைபெற்றது.

இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்ற நிலையில் தமிழகத்தின் அனைத்து மாநகராட்சிகளையும் திமுக கைப்பற்றியது போல திண்டுக்கல் மாநகராட்சியிலும் திமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் கைப்பற்றியுள்ளது.

உள்ளாட்சி தேர்தல் வெற்றியால் களைகட்டிய அண்ணா அறிவாலயம் - வெறிச்சோடிய அதிமுக அலுவலகம்

English summary

With the DMK capturing Dindigul by a simple majority in the recently concluded urban local government elections, there is an expectation that they will be declared the mayoral candidate.