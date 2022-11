தமிழகத்தில் பிரதமர் மோடி.. கொட்டும் மழையிலும்.. போட்டி போட்டு வரவேற்ற திமுக-பாஜவினர்

Dindigul

திண்டுக்கல்: காந்தி கிராம பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் மோடி இன்று தமிழகம் வந்தார். அப்போது அவருக்கு பாஜக மற்றும் திமுக கட்சியினர் கொட்டும் மழையை கூட பொருட்படுத்தாமல் போட்டி போட்டு வரவேற்பு அளித்தனர். இதனால் சென்னையைவிட திண்டுக்கல்லில் மோடியை வரவேற்க மக்கள் கூட்டம் அதிகளவில் இருந்தது.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள காந்திகிராமத்தில் காந்தி கிராம கிராமிய பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ளது.

இந்த பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா இன்று மாலை 4 மணியளவில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக பிரதமர் மோடி இன்று தமிழகம் வந்தார்.

English summary

Prime Minister Modi arrived in Tamil Nadu today to participate in the Gandhi Gram graduation ceremony. Then the BJP and DMK parties gave him a warm welcome despite the pouring rain. Due to this, there was more crowd to welcome Modi in Dindigul than in Chennai.