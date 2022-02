சுயேட்சை வேட்பாளரை நம்பாதீங்க..அது போன வாரம்.. கழகம் அன்புடன் அழைக்கிறது..இது இந்த வாரம்.. கலகல களம்

Dindigul

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் 17வது வார்டில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்ட வேட்பாளரை நம்ப வேண்டாம் என கடந்த வாரம் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சருமான ஐ.பெரியசாமி பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட நிலையில் இன்று அவர் முன்னிலையிலேயே சுயேச்சை வேட்பாளர் வெங்கடேஷ் திமுகவில் இணைந்துள்ளது கூட்டணிக் கட்சியான காங்கிரஸை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

நடந்து முடிந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நிறைவடைந்து வார்டு உறுப்பினர்கள், மேயர் நகராட்சி போரூராட்சி தலைவர் துணைத்தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

குறிப்பாக தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சை வார்டு உறுப்பினர்கள் திமுகவில் அடுத்தடுத்து இணைந்து வருவது தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது.

எனக்கு ஓட்டு போட்டா கொசுக்களை ஒழிப்பேன்.. எலிகளை பிடிப்பேன்.. அட்ராசிட்டி பண்ணும் சுயேட்சை வேட்பாளர்

English summary

Independent candidate Venkatesh has joined the DMK today in the presence of DMK Deputy General Secretary and Cooperatives Minister I. Periyasamy during a campaign last week to disbelieve the independent candidate in the 17th Ward of Dindigul, shocking the Coalition Party Congress.