மக்களுக்கு ஹாப்பி நியூஸ்..நகைக்கடன் தள்ளுபடி நகைகளை பெறும் தேதிகள் இதோ..அமைச்சர் சக்கரபாணி அறிவிப்பு

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : தமிழகத்தில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கிகளில் 5 சவரன் நகைகளுக்குள் நகை கடன் பெற்றவர்களின் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், பிப்ரவரி மாத இறுதி முதல் அடகு வைக்கப்பட்ட நகைகளை திரும்ப வழங்கப்படும் என உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி கூறியுள்ளார்.

கூட்டுறவு வங்கிகளில் 5 சவரன் நகைகள் அடமானம் வைத்து கடன் பெற்றவர்களின் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலின் போது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்தார்.

ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பின்னர் கடந்த செப்டம்பர் 13-ஆம் நாள் 110 விதியின் கீழ் சட்டப்பேரவையில் நகை கடன் தள்ளுபடி தொடர்பான அறிவிப்பை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.

