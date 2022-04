சிறை வாசத்தில் இருந்த இறைவன்! சுதந்திர காற்றை வழங்கியது திமுக அரசு! அமைச்சர் சேகர் பாபு பெருமிதம்.!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திமுக ஆட்சிக்கு வந்த 10 மாதங்களில் ரூ 2,500 கோடி மதிப்பிலான அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், சிறை வாசத்தில் இருந்த இறைவனுக்கே சுதந்திர காற்றை வழங்கியது திமக அரசு தான் என இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு கூறியுள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலுள்ள அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான மங்களப்பபுள்ளி லெட்சுமி நரசிங்க பெருமாள் கோவில், தாடிக்கொம்பு சௌந்தரராஜ பெருமாள் கோவில்கள் கும்பாபிஷேகம் செய்து பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிறது.

இந்நிலையில் கோவில்களில் கும்பாபிஷேகம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் செய்வது தொடர்பாக தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

English summary

In the 10 months since the DMK came to power, assets worth Rs 2,500 crore belonging to the charitable sector have been recovered. hindu religious and charitable endowments Minister Sekar Babu has said that it was the dmk government that gave the air of freedom to the imprisoned Lord.