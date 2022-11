என்னோட ராசி நல்ல ராசி..எல்லாமே உங்களோட ஆசி.. சுபிட்சமா இருக்கோம்..முதல்வர் ஸ்டாலின்

Dindigul

oi-Jeyalakshmi C

திண்டுக்கல்: என்னோட ராசி நல்லா இருக்கு.. நிறைய மழை பெய்கிறது.. நாடே சுபிட்சமாக இருக்கிறது எல்லாம் உங்களுடைய ராசியும்தான்.. நீங்கள்தான் எனக்கு வாக்களித்து தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த ஓராண்டு காலமாகவே நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு தென்மேற்கு மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழைகள் அபரிமிதமாக பெய்தன. அணைகள் நிரம்பி வழிந்தன. ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது.

மேட்டூர் அணையில் தண்ணீர் 100 அடிக்கு மேல் நீடித்ததால் மே மாதமே குறுவை சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. இந்த ஆண்டு வழக்கமான அளவை விட தென்மேற்கு பருவமழை கொட்டித்தீர்த்தது. வடகிழக்கு பருவமழையும் நல்ல முறையில் பெய்து வருகிறது. எங்கு பார்த்தாலும் தண்ணீர் நிரம்பி வழிகிறது.

