உடம்பு சரியில்லை! மாவட்டச் செயலாளர் பதவி வேண்டாம்! டிடிவிக்கு ஷாக் தந்த திண்டுக்கல் ராமுத்தேவர்!

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்ட அமமுக செயலாளராக இருந்த ராமுத்தேவர், தனது உடல்நிலையை காரணம் கூறி கட்சிப் பொறுப்பிலிருந்து ஒதுங்கிக் கொண்டார்.

ராமுத்தேவர் இடத்துக்கு புதிய நபரை நியமனம் செய்வதற்கான தேடலில் ஈடுபட்டுள்ள டிடிவி தினகரன், கே.பி.நல்லசாமியை திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்ட அமமுக பொறுப்பாளராக நியமித்துள்ளார்.

ராமுத்தேவர் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திண்டுக்கல் தொகுதியில் போட்டியிட்டது குறிபிடத்தக்கது.

English summary

Ramudevar, who was the secretary of Dindigul East district AAMUK, withdrew from party responsibility citing his health. TTV Dhinakaran, who is searching for a new person to replace Ramudevar, has appointed KP Nallasamy as Dindigul East district AmmK in-charge.