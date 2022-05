செய்யாத வேலைக்கு ‘கல்வெட்டு’..! அமைச்சரை வறுத்தெடுத்த நெட்டிசன்ஸ்! இப்போ எப்படி மாறிடிச்சு பாருங்க!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : திண்டுக்கல் மாவட்டம் வெள்ளோடு அருகே பேருந்து நிறுத்தத்தை புதுப்பிக்காமல் அமைச்சர் சக்கரபாணியின் பெயருடன் கல்வெட்டு வைக்கப்பட்ட சம்பவம் சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட நிலையில், அவசர அவசரமாக அதனை சரிசெய்ய புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவிவருகிறது.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் அருகேயுள்ள சிறுநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் பேருந்து நிறுத்தம் மிகவும் சேதமடைந்து காணப்பட்டது, மக்களின் உயிருக்கு அச்சமளிக்கும் வகையில் இருந்ததால் அதனை சீரமைக்க வேண்டும் என அந்த அவ்வூர் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

English summary

As the incident where the bus stop near Ottansathram in Dindigul district was not renovated and the name of Minister Chakrabarty was inscribed was talked about on social media, photos of the urgent need to fix it are spreading on social media.