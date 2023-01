அஜித் அல்லது விஜய்.. யாரை பிடிக்கும்.. பிரஸ்மீட்டில் வந்த கேள்வி.. அண்ணாமலை சொன்ன பதில்

Dindigul

திண்டுக்கல்: சட்டசபையில் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, சில வார்த்தைகளை சேர்த்தும், மறுத்தும் உரையாற்றியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறுகையில், ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஆற்றிய உரையில் தனது கருத்தை எங்கேயும் திணிக்கவில்லை என்றும், மாநில அரசு கொடுக்கும் உரையை ஆளுநர் அப்படியே படிக்க கூடாது என்பதே பாஜகவின் கருத்து என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரையில் பாஜக மாநில நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட தலைவர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, பின்னர் பொங்கல் விழாவில் கலந்துகொண்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து திண்டுக்கல் வந்த அண்ணாமலை, பாஜக உள்ளாட்சி மேம்பாட்டு பிரிவின் மாநில செயற்குழு மற்றும் முகாமில் பங்கேற்றார். முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து அண்ணாமலை கூறுகையில், தமிழ்நாடா, தமிழகமா என்று அரசாணை போடுவதற்கு ஆளுநருக்கு உரிமையில்லை.

