தூய்மைப் பணி.. வடை சுட்டு.. இஸ்திரி போட்டு வாக்காளர்களை கவரும் வேட்பாளர்கள்.. உள்ளாட்சி தேர்தல் கலகல

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : தமிழக நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் வடை சுடுவது, துணி இஸ்திரி செய்வது, காய்கறி விற்பது என சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் வேட்பாளர்களை போல களத்தில் கலக்கி வருகின்றனர் வார்டு உறுப்பினர் வேட்பாளர்கள்..

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

டெல்லி தமிழ்நாடு இல்லத்திற்கு கூடுதல் தலைமை செயலராக அதுல்ய மிஸ்ரா ஐஏஎஸ் நியமனம்

தமிழகத்தில் தற்போது ஆளும் கட்சியான திமுகவும், எதிர்க் கட்சியாக உள்ள அதிமுகவும் நடைபெற உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தங்களது பலத்தை நிரூபிக்க தயாராகி வருகின்றன. குறிப்பாக மாநகராட்சிகள், முக்கிய நகராட்சிகளை கைப்பற்றுவதில் இருவருக்கும் போட்டா போட்டி நிலவுகிறது.

English summary

With just a few days to go before the Tamil Nadu urban local body elections, ward member candidates are mixing in the field like baking, ironing clothes and selling vegetables.