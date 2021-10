150 கி.மீ வேகத்தில் பட்ட பந்து; நியூசிலாந்தின் முக்கிய வீரர் காயம்! இந்தியாவிற்கு எதிராக ஆடமாட்டார்?

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: இந்தியாவுக்கு எதிராக வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை உலக கோப்பை சூப்பர் 12 சுற்றில் நியூசிலாந்து ஆட வேண்டியுள்ள நிலையில் அந்த அணியின் முன்னணி பேட்ஸ்மேன் காயம் காரணமாக களமிறங்குவது சந்தேகம் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை துபாய் சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற உள்ள அந்த போட்டி, இரு அணிகளுக்குமே வாழ்வா சாவா என்பதை போன்ற போட்டி. இதில் வெற்றி பெறும் அணிதான் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறும் வாய்ப்பை பெறும்.

இப்படியான நிலையில்தான், நியூசிலாந்து அணிக்கு ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் காயமடைந்த நியூசிலாந்தின் முன்னணி ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன், இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்குவது சந்தேகம் என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

Ind vs NZ: With New Zealand set to play in the Super 12 round of the World Cup against India on Sunday, reports have emerged that the team's leading batsman Martin Guptill is sidelined due to injury.