விரைவாக 1000 ரன்கள்.. விராட் கோலி சாதனையை முந்திய பாபர் அசாம்.. யார் சிறந்த வீரர்? இதோ புள்ளி விவரம்

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: பாபர் அசாம் தற்போதைய கிரிக்கெட் உலகின் மிகப்பெரும் நம்பிக்கை நட்சத்திர பேட்ஸ்மேனாக உருவாகியுள்ளார். டி20 உலகக் கோப்பையில் அவரது தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வருகிறது. எனவே விராட் கோலியுடன் அவரது ஆட்டம் ஒப்பிட்டு (Virat Kohli Babar Azam comparison) பேசப்படுகிறது.

கேப்டனாக இருந்தாலும் பேட்டிங்கில் தனது கேப்டன்ஷி எந்த வகையிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாமலும் அவர் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார் பாபர் அசாம் என்பதில் மாற்றுக் கருத்தில்லை.

அவரை இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலியுடன் பலர் ஒப்பிட்டு பேசுகின்றனர். ஆனால் விராட் கோலி சாதனைகளை மெல்ல ஓவர் டேக் செய்ய ஆரம்பித்துள்ளார் பாபர் அசம்.

உடைந்து விடுவார் என நினைத்தவர்களுக்கு கரி பூசி கோலி செய்த சம்பவம்!பாக். கிரிக்கெட் வாரியம் பாராட்டு

English summary

Virat Kohli or Babar Azam who is best: Statistics saying Virat Kohli is the King Kohli despite Babar become the fastest captain to score 1000 T20I runs.