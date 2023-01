ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. வேட்பாளர்கள் ரூ.40 லட்சம் வரை செலவழிக்கலாம்..தேர்தல் ஆணையம் சொன்ன தகவல்

Erode

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வேட்பாளர்கள் ரூ.40 லட்சம் வரை செலவழிக்கலாம் என்று தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையர் சத்யபிரதா சாகு தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் பொதுமக்கள் ரூ.50 ஆயிரம் மட்டுமே கைகளில் கொண்டு செல்ல அனுமதி என்றும், அதற்கு மேல் எடுத்து செல்ல ஆவணங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்தவா் காங்கிரஸ் கட்சியின் திருமகன் ஈவெரா. 46 வயதான இவர், கடந்த ஜனவரி 4ம் தேதி மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார். இதனைத்தொடா்ந்து, ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.

பொதுவாக தொகுதி காலி என்று அறிவிக்கப்பட்ட 6 மாதங்களுக்குள் அங்கு இடைத்தேர்தல் நடக்கும். அதேபோல் இடைத்தேர்தல்கள் மற்ற முக்கிய தேர்தல்களுடன் நடத்தப்படுவது வழக்கம். இந்த நிலையில் ஈரோடு கிழக்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 27ம் தேதி நடக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Election Commissioner Satyapratha Sahu has said that candidates can spend up to Rs 40 lakhs in the Erode East by-poll. He also advised that the public is allowed to carry only Rs.50 thousand in their hands.