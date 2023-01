என்னடா இது ஈரோட்டுக்கு வந்த சோதனை.. வாடகைக்கு வீடே கிடைக்கலியாம்.. திடீர் டிமாண்ட்.. ஏன்னு பாருங்க

ஈரோடு இடைத்தேர்தல் காரணமாக நகரின் முக்கியப் பகுதிகளில் வாடகை வீடுகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காரணமாக வாடகை வீடுகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. வீட்டின் வசதிக்கு ஏற்ப வாடகை வசூலிக்கப்பட்டு வரும் சூழலில், முக்கிய பகுதிகளில் வாடகைகளுக்கு வீடுகள் கிடைப்பதில்லை. இதன் காரணமாக அரசியல் கட்சியினர் புறநகர் பகுதிகளில் வீடுகளை வாடகைக்கு பிடித்து வருகின்றனர்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ திருமகன் ஈவெரா மறைவைத் தொடர்ந்து, அந்தத் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் பிப்ரவரி 27ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடக்க உள்ள நிலையில், ஜனவரி.31ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்க உள்ளது.

ஏற்கனவே திமுக கூட்டணி சார்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளராக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் அமமுக சார்பாக சிவ பிரசாந்த் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் தேமுதிக வேட்பாளராக அக்கட்சியின் ஈரோடு மாவட்ட செயலாளர் ஆனந்த் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

