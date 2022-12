எடப்பாடி ஆதரவாளரை பதவியில் நியமித்த ஓபிஎஸ்! அலறி அடித்து ஓடிய நிர்வாகி! ஐயோ.. என்னை கேட்கவே இல்லங்க!

Erode

oi-Vignesh Selvaraj

ஈரோடு : எடப்பாடி பழனிசாமி அணியைச் சேர்ந்தவரை, ஓபிஎஸ் அணியில் நிர்வாகியாக அறிவித்ததால், அதிர்ந்துபோன அவர், ஓபிஎஸ் பற்றி புகார் கூறியுள்ளார். இது ஈரோடு மாவட்ட அதிமுகவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தன்னைக் கேட்காமலேயே ஓபிஎஸ் அணி, தன்னை பொறுப்பில் நியமித்துள்ளதாக ஈரோட்டைச் சேர்ந்த எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர் குற்றம்சாட்டி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

ஓபிஎஸ் அணி நிர்வாகிகள் பட்டியலில் தனது பெயர் இடம்பெற்ற நிலையில், உடனே ஈபிஎஸ் அணி மாவட்ட செயலாளரை சந்தித்து விளக்கம் அளித்த அவர், இதுபற்றி விளக்கம் கேட்டு ஓபிஎஸ்ஸுக்கு கடிதம் அனுப்பவுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

Shocked as Edappadi Palaniswami's team member was announced as administrator in OPS team, he complained about OPS. EPS supporter has accused OPS of declaring him as executive without asking him. This has created a sensation in Erode district AIADMK.