பிரதமரை வரவேற்காத கேசிஆர்! யஷ்வந்த் சின்ஹாவை வரவேற்ற போது வந்த அறிவிப்பு! அமலாக்கத்துறையின் அதிரடி!

ஹைதராபாத் : பண மோசடி வழக்கில் மதுகோன் குழும நிறுவனங்கள் மற்றும் அதன் இயக்குனர்கள், விளம்பரதாரர்களுக்கு சொந்தமான சுமார் 96 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை அமலாக்க துறை அதிகாரிகள் முடக்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹைதராபாத்தில் பாஜக செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அவரை வரவேற்க தெலுங்கானா முதல்வரும் தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமீதி தலைவருமான சந்திரசேகர ராவ் செல்லவில்லை.

இதற்கு முன்னும் பிரதமரை அவர் வரவேற்காத நிலையில் மூன்றாவது முறையாக பிரதமர் வரவேற்பை அவர் புறக்கணித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹைதராபாத்தில் மலரும் "தாமரை".. தெலுங்கானாவை அடிச்சு தூக்கும் பாஜக?.. தேசிய செயற்குழுவில் பிரதமர் உரை

In the case of money laundering, the enforcement department officials have frozen movable and immovable assets worth around Rs 96 crore belonging to the Madhucon Group of companies and their directors and promoters.