"கடமையை செய்யும் ஆளுநர்கள் மீது விமர்சனம் வைக்கின்றனர்".. தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை ஆதங்கம்

Hyderabad

ஹைதராபாத்: ஆளுநர்கள் தங்கள் கடமையை செய்கிறார்கள். தெலுங்கானா மாநில அரசு நெறிமுறையின்படி இல்லை. தெலுங்கானா அரசு ஏன் நெறிமுறைகளை மீறுகிறது என்று கேளுங்கள் எனத் தெரிவித்துள்ள ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன், எதற்கும் முரண்படாமல் கடமையை மட்டும் செய்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக ஆட்சியில் இல்லாத மாநிலங்களில் ஆளுநர்கள் அரசியல் சாசன மாண்புகளுக்கு எதிராக செயல்படுவதாக எதிர்க்கட்சிககள் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கின்றன.

டெல்லி தொடங்கி தமிழ்நாடு வரையிலும் எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மநிலங்களில் ஆளுநர் செயல்பாடுகள் குறித்த விமர்சனங்கள் எழாமல் இல்லை. மாநில சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்கள் கிடப்பில் போடப்படுவதாகவும் விமர்சனம் முன் வைக்கப்படுகிறது.

