வேர்க்கடலை வியாபாரியின் உதவி.. 11 ஆண்டுகளுக்கு பின்பும் நன்றி மறவாத என்ஆர்ஐ குடும்பம்.. நெகிழ்ச்சி!

Hyderabad

oi-Vigneshkumar

ஹைதராபாத்: பல கோடி ரூபாய்க் கடன் வாங்கிக் கொண்டு கடனை திரும்பச் செலுத்தாமல் வெளிநாடுகளுக்குத் தப்பிச் செல்லும் நபர்களுக்கு மத்தியில், ஆந்திரா மாநிலத்தில் நெகிழ்ச்சி சம்பவம் ஒன்று அரங்கேறியுள்ளது.

கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு யூ கொத்தப்பள்ளி கடற்கரையில் 10 வயது சிறுவன் நேமானி பிரணவ், தனது சகோதரி சுசிதா மற்றும் பெற்றோருடன் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தான். அப்போது அங்கு கிஞ்சலா பெத்த சட்டையா என்பவர் வேர்க்கடலை விற்றுக்கொண்டு வந்துள்ளார்.

இதைப் பார்த்த நேமானி பிரணவ் அனைத்து சிறுவர்களையும் போல வேர்க்கடலை கேட்டுள்ளான். இதையடுத்து அவரது தந்தை மோகன் அங்கிருந்த சட்டையாவிடம் வேர்கடலை வாங்கியுள்ளார்.

கொடுமை படுத்துறாங்கப்பா...கொந்தளிக்கும் தாமரை...காரணம் ஆண் போட்டியாளர்கள் தானா??

English summary

NRI family tracked down the peanut seller 11 years later to pay him back. Viral pic of family tracked down the peanut seller 11 years to pay back.