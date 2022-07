என்ன தெலுங்கானா அரசை கவிழ்க்க போறீங்களா.. காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் வாங்க - பாஜகவுக்கு கேசிஆர் சவால்!

Hyderabad

oi-Vignesh Selvaraj

ஹைதராபாத் : அடுத்ததாக தெலுங்கானா அரசை கவிழ்க்கப் போவதாக பாஜகவினர் கூறி வரும் நிலையில், அப்படி செய்தால் நானும் மத்திய பாஜக அரசை கவிழ்க்க வாய்ப்பு ஏற்படும் என தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய பா.ஜ.க அரசுக்கு எதிராக தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வரும் நிலையில், இன்று தெலுங்கானாவிற்கு வருகை தந்த பிரதமர் மோடியை வரவேற்க அவர் செல்லவில்லை.

இதுகுறித்து பாஜகவினர் கடுமையாக விமர்சித்த நிலையில், எங்கள் அரசை கவிழச் செய்யுங்கள். அதன் பிறகு டெல்லியில் ஆட்சியை கவிழ்க்க எங்களால் முடியும் என பதிலடி கொடுத்துள்ளார் சந்திரசேகர் ராவ்.

English summary

Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao replies to BJP, “Make our government fall. I am also waiting for that so that I become free and then topple the government in Delhi,”.