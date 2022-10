4 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம்! ஹைதராபாத் பள்ளிக்கான அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்தது தெலங்கானா அரசு

Hyderabad

oi-Halley Karthik

ஹைதராபாத்: தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தின் பஞ்சாரா ஹில்ஸ் பகுதியில் இயங்கி வந்த தனியார் பள்ளியில் 4 வயது சிறுமி 2 மாத காலமாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்நிலையில் சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிக்கு அரசு அளித்திருந்த அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களை வேறு பள்ளிகளுக்கு மாற்றவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

கொடுமை! ஸ்மார்ட் போன் வாங்க ரத்தத்தை விற்க வந்த 16 வயது சிறுமி! தடுத்த மருத்துவமனை நிர்வாகம்

English summary

A 4-year-old girl was raped for 2 months in a private school in Panjara Hills, Telangana, which caused a great shock. In this case, it has been ordered to cancel the recognition given by the government to the concerned school. Also, the students of the school have been ordered to be transferred to other schools.