ரோட்டில் நின்ற மாடுகள்.. ரொம்ப தப்பு.. 'ஓனரை' தூக்கி உள்ளே உட்கார வைத்த நீதிமன்றம்! குஜராத்தில்தான்!

காந்திநகர்: குஜராத்தில் சாலைகளில் பசுக்களை அலைய விட்டதற்காக அதன் உரிமையாளருக்கு நீதிமன்றம் 6 மாத காலம் சிறை தண்டனை விதித்துள்ளது.

குஜராத் உள்ளிட்ட 18 மாநிலங்களில் பசுக்கள் புனிதமாக பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இதனை வெட்டுவதற்கு எதிராக கடுமையான சட்டங்களும் அமலில் இருக்கின்றன.

இதன் காரணமாக சாலைகளில் எங்கு பார்த்தாலும் மாடுகள் நடமாட்டம் அதிகரித்து போக்குவரத்துக்கு பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியது. இதனை சரிசெய்ய நீதிமன்றம் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்த நிலையில் தற்போது இந்த உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கிறது.

A court has sentenced the owner of a cow to 6 months in jail for letting it roam on roads in Gujarat. Cows are considered sacred in 18 states including Gujarat. Also, there are strict laws against cutting it. Due to this, there is an increase in the movement of cows everywhere on the roads, causing a lot of traffic problems. The court has been insisting on correcting this and now it has issued this order.