கணவன் முன்னே மனைவி பாலியல் பலாத்காரம்.. கடனை திருப்பி தராததால் கட்டாய திருமணம்! குஜராத்தில் ஷாக்

காந்திநகர்: குஜராத்தில் ரூ.50 ஆயிரம் கடன் திருப்பி செலுத்தப்படாததால் பெண் ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவர் தனது குடும்பத்தினருடன் வசித்து வருகிறார். இந்நிலையில் அவரது மனைவி பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக சாவ்தா எனும் நபரிடத்தில் ரூ.50 ஆயிரம் கடன் பெற்றிருக்கிறார்.

ஆனால் இவரால் குறிப்பிட்ட காலத்தில் இந்த தொகையை திருப்பி செலுத்த முடியவில்லை. இது குறித்து சாவ்தா வீடு தேடி வந்து மிரட்டிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்.

In Gujarat, a woman was raped due to non-repayment of a loan of Rs 50,000. The rowdy involved in the incident was arrested on the order of the court