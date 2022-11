குஜராத்தில் அசுரனாக வளர்ந்து நிற்கும் ஆம் ஆத்மி.. பழங்குடியின மக்களின் பேராதரவு.. பாஜகவுக்கு "கிலி"

India

oi-Jackson Singh

காந்திநகர்: குஜராத்தில் ஏற்கனவே விஸ்வரூபம் எடுத்திருக்கும் ஆம் ஆத்மிக்கு தற்போது பழங்குடியின மக்கள் மத்தியிலும் அதிக அளவில் ஆதரவு பெருகி இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

குஜராத்தில் தற்போது காங்கிரஸுக்கு மாற்றாக பிரதான எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை எட்டியிருக்கும் ஆம் ஆத்மி, பாஜகவை ஆட்சி அரியணையில் இருந்து நீக்க கச்சிதமாக காய் நகர்த்தி வருகிறது.

பாஜகவால் வஞ்சிக்கப்பட்டதாக கருதும் பழங்குடியினர் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஜாதியினரை தனக்கு ஆதரவாக ஒன்று திரட்டும் முயற்சியில் ஆம் ஆத்மி பெரும் வெற்றி பெற்றிருப்பதாக அரசியல் பார்வையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இது, குஜராத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் எனவும் அவர்கள் கணித்துள்ளனர்.

குஜராத்தில் தளர்ந்த பாஜகவின் இரும்புப் பிடி.. மோடிக்கு பிறகு களையிழந்த காவி? என்ன நடக்கிறது? பின்னணி

English summary

Tribal communities in Gujarat show their support to Aam Aadmi pary in poll bound Gujarat State. AAP using their anger against BJP in it's favour.