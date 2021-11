சு.சுவாமியுடன் மீட்டிங்.. சோனியா காந்தியிடம் இல்லை சாட்டிங்.. காங்கிரசை காலி செய்ய மம்தா ஸ்கெட்ச்

India

oi-Veerakumar

கொல்கத்தா: எப்போதுமே சோனியா காந்தியை சந்தித்து கொண்டு இருக்க வேண்டுமா .. இது ஒன்றும் அரசியல் சாசன கட்டாயம் கிடையாது என்று அதிரடியாக கூறியிருக்கிறார் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவரும் மேற்கு வங்க மாநில முதலமைச்சருமான மம்தா பானர்ஜி.

கடந்த இரு லோக்சபா தேர்தல்களில் நாடு முழுக்க காங்கிரஸ் கட்சி சோபிக்க தவறிவிட்டது. எனவே 2024ம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள லோக்சபா தேர்தலில் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக, எதிரணியின் தலைமையை ஏற்க வேண்டும் என்ற முனைப்பு மமதா பானர்ஜியிடம் இருக்கிறது.

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பாஜகவின் பெரிய சவால்களை முறியடித்து இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டசபை தேர்தலில் மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்த உத்வேகம் மற்றும் வியூகம் போன்றவை மம்தா பானர்ஜியை தேசிய அரசியலை நோக்கி தள்ளிக்கொண்டு செல்வதை கவனிக்க முடிகிறது.

சிசேரியன்கள் குறைவு.. கருத்தடைகள் அதிகம்.. 50% பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு அனிமியா.. NFHS-5-ன் ஆய்வு

English summary

Mamata vs Sonia Gandhi:Trinamool Congress leader and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says, why should we meet Sonia Gandhi every time it is not constitutionally mandated. Mamata Banerjee speech indicating she wants to be e the centre of the opposition parties instead of of Congress or Sonia Gandhi