‛என்னை மன்னித்து விடுங்கள்’.. வாடிய முகத்தோடு மக்களிடம் கலங்கிய பிரதமர் மோடி..காணொலியில் உருக்கம்

India

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: பிரதமர் மோடியின் தாயார் ஹீரா பென் மோடி இன்று அதிகாலை இறந்தார். அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்ட நிலையில் அடுத்த சில நிமிடங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி வாயிலாக மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் பல்வேறு திட்ட பணிகளை பிரதமர் மோடி துவக்கி வைத்தார். இந்த வேளையில் காணொலியில் வாடிய முகத்தில் காட்சியளித்த பிரதமர் மோடி திடீரென்று மேற்கு வங்க மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட உருக்கமான சம்பவம் நடந்துள்ளது. இது ஏன் என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

குஜராத் மாநிலம் காந்தி நகர் அருகே ரேசன் பகுதியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தாய் ஹீரா பென் வசித்து வந்தார். அவர் பிரதமர் மோடியின் தம்பியான பங்கஜ் மோடியுடன் வசித்து வந்தார்.

100வது பிறந்தநாளை கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கொண்டாடிய ஹீரா பென் மோடி திடீரென்று உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் இன்று ஹீரா பென் உயிரிழந்தார்.

வாட்டிய வறுமை.. வீடுகளில் பாத்திரம் கழுவி வளர்த்த ஹீராபென்.. தாய் பற்றி பிரதமர் மோடியின் உருக்கம்

English summary

Prime Minister Modi's mother Heera Ben Modi passed away early today. After his body was cremated, Prime Minister Narendra Modi inaugurated various projects in the state of West Bengal through video. At this time, a heart-warming incident took place where Prime Minister Modi, who appeared in the video with a withered face, suddenly apologized to the people of West Bengal.