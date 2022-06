ஞானவாபி மசூதியில் பூஜை செய்ய முயற்சி! மடத்திலேயே தடுக்கப்பட்ட சாமியார்! பரபர உத்தரபிரதேசம்

India

வாரணாசி: ஞானவாபி மசூதி குறித்து சர்ச்சைகள் எழுந்த நிலையில் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. இந்நிலையில் ஞானவாபி மசூதியில் உள்ள சிவலிங்கத்துக்கு பூஜை செய்வதாக கூறி புறப்பட்ட ஸ்ரீவித்யா மடத்தின் அவிமுக்தேஷ்வரனந்தா சுவாமி மடத்திலேயே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் ஞானவாபி மசூதி உள்ளது. இந்த மசூதி சுவர்களில் உள்ள கண்ணுக்கு தெரிந்த மற்றும் தெரியாத தெய்வங்கள், கவுரி அம்மனை ஆண்டுதோறும் வழிப்பட அனுமதி கோரி இந்து பெண்கள் வாரணாசி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் மசூதிக்குள் ஆய்வு நடத்த குழு அமைத்தது. இந்த ஆய்வுக்குழு மசூதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டது.

Police stopped Swami Avimukteshwarananda at Sri Vidya Math on Saturday while he was leaving to offer prayers at the ‘Shivling’ in Gyanvapi Mosque in Varanasi.