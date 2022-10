ஷாருக்கானுக்கு பதவி.. கங்குலிக்கு கைவிரிப்பு.. மம்தாவை விளாசிய கிரிக்கெட் வீரர்.. பாஜகவுக்கு ஆதரவு

India

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: பிசிசிஐ தலைவராக உள்ள சவுரவ் கங்குலிக்கு கல்தா கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பாஜகவை சாடிய மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியை இந்தியாவின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரும், எம்எல்ஏவுமான அசோக் திண்டா கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளார். மேற்கு வங்காளத்தில் ஷாருக்கானுக்கு பதவி கொடுத்துள்ள மம்தா பானர்ஜி கங்குலிக்கு கைவிரித்துள்ளார் என அவர் விளாசியுள்ளார்.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் முன்னாள் கேப்டன் சவுரவ் கங்குலி. இவர் பிசிசிஐயின் தலைவராக உள்ளார். செயலாளராக மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் மகன் ஜெய் ஷா உள்ளார்.

இவர்களின் பதவிக்காலம் விரைவில் முடிவுக்கு வர உள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த 18 ம் தேதி மும்பையில் பிசிசிஐ ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நடந்தது.

பிசிசிஐ-யில் கங்குலிக்கு “எக்சிட்”.. தலைவராக தேர்வானார் ரோஜர் பின்னி! செயலாளராக தொடரும் ஜெய்ஷா

English summary

India's former cricketer and MLA Ashok Dinda has severely criticized West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who slammed the BJP for saying that Sourav Ganguly, who is the president of BCCI, has been given a kalta. Mamata Banerjee, who has given Shah Rukh Khan a post in West Bengal, has not extended her hand to Ganguly, he said.