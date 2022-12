நெஞ்சே பதறுதே.. இளம்பெண்ணை எட்டி மிதித்து கொடூரமாக தாக்கிய ஆண் நண்பர்..பதைபதைக்க வைத்த வீடியோ

India

இந்தூர்: மத்திய பிரதேசத்தில் திருமணம் செய்ய மறுத்ததால் இளம்பெண் ஒருவரை அப்பெண்ணின் ஆண் நண்பர் கொடூரமாக தாக்கும் வீடியோ இணையதளத்தில் பரவி பார்ப்பவர்களை பதை பதைக்க வைத்தது. நெஞ்சை உறைய வைக்கும் இத்தகைய செயலில் ஈடுபட்ட நபரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

மத்திய பிரதேசத்தின் ரேவா மாவட்டத்தில் இளம் பெண் ஒருவரை அவரது ஆண் நண்பர் ஈவு இரக்கமின்றி கொடூரமாக கலால் எட்டி உதைத்து தாக்கும் நெஞ்சை உறைய வைக்கும் வீடியோ ஒன்று வெளியாகி பதை பதைக்க வைத்தது.

இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், இளம்பெண்ணை கொடூரமாக தாக்கி நிலைகுலைய வைத்த ஆண் நண்பரையும் இந்தக் காட்சிகளை படம் பிடித்த இளைஞரையும் கைது செய்துள்ளனர். இந்த கொடூர சம்பவம் பற்றிய விவரம் வருமாறு:-

A video of a young girl being brutally assaulted by her boyfriend in Madhya Pradesh for refusing to marry her has gone viral on the internet, leaving viewers in awe. The police arrested the person involved in such a heart-chilling act and put him in jail.