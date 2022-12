குஜராத் தேர்தல்.. தள்ளாத வயதிலும் ஜனநாயக கடமையாற்றிய பிரதமரின் தாய்.. நெகிழ்ந்த வாக்காளர்கள்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் சட்டப்பேரவை தேர்தலின் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு விருவிருப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிரதமர் மோடியின் தாயார் 100 வயதை கடந்திருந்தாலும் சக்கர நாற்காலியில் வந்து வாக்களித்துள்ளார்.

கடந்த 1ம் தேதி மாநிலத்தில் 89 தொகுதிகளுக்கு முதற்கட்ட தேர்தல் நடந்து முடிந்தது. தற்போது மீதமுள்ள 93 தொகுதிகளுக்கு இரண்டாம் கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது.

காலை 8 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கிய நிலையில் மாலை 5 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு முடிவடைகிறது. இரண்டு கட்டமாக பதிவான வாக்குகள் வரும் 8ம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

English summary

As the second phase of Gujarat assembly election polling is underway, Prime Minister Modi's mother Heeraben, who is over 100 years old, has cast her vote in a wheelchair.