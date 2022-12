இமாச்சல பிரதேசத்தின் அடுத்த முதல்வர் யார்?பாஜக, காங்கிரஸில் கவனம் பெறும் 5 தொகுதிகள்! நிலவரம் என்ன?

India

oi-Nantha Kumar R

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேசத்தில் அடுத்ததாக ஆட்சியை கைப்பற்றப்போவது யார் என்பதை நிர்ணயிக்கும் ஓட்டு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் காங்கிரஸ், பாஜக கட்சிகள் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. இந்நிலையில் தான் இமாச்சல பிரதேசத்தின் அடுத்த முதல்வர் யார்? என்பதை நிர்ணயம் செய்யும் 5 முக்கிய வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளன.

இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள 68 சட்டபை தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக கடந்த மாதம் 12ம் தேதி தேர்தல் நடந்தது. ஆட்சியை பிடிக்க 35 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டி உள்ளது.

திடீர் ட்விஸ்ட்.. இமாச்சல பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் முன்னிலை.. பின்தங்கிய பாஜக.. கருத்துகணிப்பு மாறியது

English summary

In Himachal Pradesh, the counting of votes to determine who will be the next to take over the government is going on in full swing. There is a fierce competition between the Congress and BJP parties. In this case, who will be the next Chief Minister of Himachal Pradesh? The constituencies contested by the 5 major candidates that will determine that have attracted everyone's attention.