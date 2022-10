கடனை அடைக்க முடியல.. பெற்ற சிறுமிகளை அப்பாக்களே ஏலம் விடும் கொடூரம்! ராஜஸ்தானில் நடக்கும் கொடுமை!

India

oi-Halley Karthik

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் சமீப நாட்களாக நடைபெற்று வரும் மனித உரிமை மீறல் சம்பவங்கள் குறித்து கண்காணித்து வந்த தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம், அம்மாநில அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

அம்மாநிலத்தில் கடன் அடைக்க முடியாததால் சிறுமிகள் ஏலம் மூலம் விற்கப்படுவதாக செய்திகள் வெளியாகி இருந்தன.

இந்த குற்றச்சாட்டு குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என அம்மாநில தலைமை செயலாளருக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

English summary

The National Human Rights Commission, which has been monitoring the recent incidents of human rights violations in the state of Rajasthan, has sent a notice to the state government. In the state, there were reports of girls being sold through auctions because they could not pay their debts. The National Human Rights Commission has sent a notice to the chief secretary of the state asking him to give an explanation on this allegation.