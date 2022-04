சார்... இரவில் தூக்கம் வரவில்லை... சூனியம் வைத்தவனை கண்டுபிடியுங்க... போலீசில் புகாரளித்த வாலிபர்

India

ஹாவேரி: ‛‛சார்... இரவில் உடல் பயங்கரமா வலிக்குது. தூக்கம் வரமாட்டுது. எவனோ எனக்கு சூனியம் வைச்சுட்டான். அவனை கண்டுபிடித்து சிறையில் அடையுங்கள்'' என்ன இதுவென்று யோசிக்கிறீர்களா... இதுதான் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள போலீஸ் நிலையம் ஒன்றில் 30 வயது வாலிபர் கொடுத்த புகாரின் அம்சங்களாகும்.

திருட்டு, கொள்ளை, வழிப்பறி, கொலை நடந்ததை கண்டுபிடியுங்கள் என பலர் போலீஸ் நிலையம் சென்று புகார் அளிப்பது வழக்கம். ஆனால் தமிழ் படம் ஒன்றில் நடிகர் வடிவேலு கிணற்றை காணவில்லை என போலீசில் புகார் செய்வார். இந்த காமெடி நல்ல பிரபலமான நிலையில் அதேபோல் பலர் போலீஸ் நிலையங்களில் புகார் அளித்து வந்திருப்பதை நாம் கேட்டுள்ளோம்.

ஆனால் கர்நாடகத்தில் ஒருவர் தனக்கு தூக்கம் வரவில்லை. யாரோ சூனியம் வைத்துவிட்டனர். சூனியக்காரர்களை கண்டுப்பிடித்து சிறையில் தள்ளுங்கள் என போலீசில் புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

‛Sir ... In night body ache hurt terribly, Sleep will not come. May be i affected by black magic. You will find out the black magician and locked into the jail’ This is the aspect of the complaint lodged by a 30-year-old man at a police station in Karnataka.