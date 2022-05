செம.. மசூதிக்கு ரூ.1.2 கோடி நிலம் தானமளித்த இந்து சகோதரிகள்! தந்தையின் ஆசையை நிறைவேற்றி நெகிழ்ச்சி

India

டேராடூன்: உத்தரகாண்டில் இந்து சகோதரிகள் 2 பேர் ரூ.1.2 கோடி மதிப்பிலான 2.1 ஏக்கர் நிலத்தை மசூதிக்கு தானமாக எழுதி கொடுத்துள்ளனர். இதன்மூலம் 19 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்த தங்களின் தந்தையின் ஆசையை நிறைவேற்றி அவர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

உத்தரகாண்ட் மாநிலம் உதம்சிங் நகர் மாவட்டம் காசிபூர் நகரை சேர்ந்தவர் லால் பிராச்நந்தன் ராஷ்டோகி. இவருக்கு அனிதா (வயது 62), சரோஜ் (57) என்ற மகள்கள் உள்ளனர். ராகேஷ் என்ற மகன் உள்ளார்.

லால் பிராச்நந்தன் விவசாயி ஆவார். இவர் தனது கிராமத்தில் உள்ள பல ஏக்கர் நிலத்தில் விவசாயம் செய்து வந்தார். 2003ல் இறந்தார்.

Two Hindu sisters, donated 2.1 acres of land (worth Rs. 1.2 crores) to Mosque in Kashipur, Uttarakhand, a few days before Eid, fulfilling the last wish of their father.