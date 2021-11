இந்திய அணியில் ஓட்டைகள் இருக்கிறது.. ரோகித் சர்மா ஒரே போடு! ராகுல் டிராவிட் பதில் என்ன தெரியுமா?

India

oi-Veerakumar

ஜெய்பூர்: இந்திய அணியில் ஓட்டைகள் இருப்பதாகவும், அதை நிரப்ப வேண்டியுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் அணிக்கான கேப்டன் ரோகித் சர்மா.

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பொறுப்பிலிருந்து ரவிசாஸ்திரி ஓய்வு பெற்றதை அடுத்து புதிதாக அந்த இடத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார் இந்திய அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் ராகுல் டிராவிட்.

அவர் பேட்டிங் ஆடும் காலகட்டத்தில் கூட கிரிக்கெட்டுக்கு உரிய விதிமுறைகளின்படி ஷாட் ஆடக்கூடியவர். அவரது நடவடிக்கைகளும் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு தான் இருக்கும்.

எனவே தான், மிஸ்டர் கிரிக்கெட் என்று அவர் அன்போடு அழைக்கப்படுகிறார்.

English summary

IND vs NZ: Indian cricket team coach Rahul Dravid and T20 captain Rohit Sharma address through a virtual press conference ahead of 1st match of the series against New Zealand on today.