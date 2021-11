இதெல்லாம் அநியாயம்.. ஜஸ்ட் 1 விக்கெட் எடுக்க முடியாதா? 4 வருடம் கழித்து நியூசிலாந்து கொடுத்த ஜெர்க்

India

oi-Veerakumar

கான்பூர்: 4 வருடங்கள் கழித்து இந்திய மண்ணில் டெஸ்ட் போட்டி ஒன்றில் எதிரணி டிரா செய்துள்ளது என்றால் அது நியூசிலாந்துதான்.

இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட போட்டித்தொடர் நடந்து வருகிறது. முதல் டெஸ்ட் போட்டி கான்பூர் நகரில் நடைபெற்று வந்தது.

இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சில் 345 மற்றும் இரண்டாவது இன்னிங்சில் 234 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தது. 284 ரன்களை டார்கெட்டாக நிர்ணயித்தது இந்தியா.

சூப்பர் மேட்ச்: இந்திய வெற்றியில் ஒரு லாரி லோடு மண்ணைக் கொட்டி நியூசிலாந்தை காத்த 2 இந்தியர்கள்

English summary

India vs New Zealand: 4 years after a team end up with draw against India in a test match in Indian soil. New Zealand team has done it, despite Indian bowler bowled well.