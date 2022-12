இருப்பது இந்திய ராணுவம்.. "நாங்க ஏன் பயப்படனும்; சீனா தான் பயப்படனும்"..தவாங் மக்கள் மாஸ் பதில்

India

oi-Jackson Singh

இட்டாநகர்: "எங்களுடன் இருப்பதோ இந்திய ராணுவம்.. நாங்கள் ஏன் பயப்பட வேண்டும். சீனா தான் பயப்பட வேண்டும்" என்று அருணாச்சலப் பிரதேசத்தின் தவாங் பகுதி மக்கள் கூறியுள்ளனர்.

சீனா உடனான மோதலால் அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் போர் பதற்றம் காணப்படும் நிலையில், பிரச்சினை நடைபெற்ற தவாங் பகுதி மக்களோ எந்தவித பயமும் இல்லாமல் மிக இயல்பாக இருப்பது அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது.

பயம் இல்லாததோடு மட்டுமல்லாமல், சீனாவை எதிர்த்து போரிட எங்களுக்கு இந்திய ராணுவம் வாய்ப்பு தந்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவோம் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர்.

English summary

"Indian army is with us. why should we be afraid. China is the one to fear," said the people of Tawang, Arunachal Pradesh.