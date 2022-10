நண்பர் வீட்டில் நடந்தது என்ன? காஷ்மீர் சிறைத்துறை டிஜிபி பலிக்கு காரணம் என்ன? விசாரிக்கும் போலீஸ்

India

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு காஷ்மீரில் காவல்துறை உயர் அதிகாரி ஒருவர் கழுத்து அறுக்கப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது இணைய வசதி துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

நண்பரின் வீட்டிற்கு சென்ற டிஜிபி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். அந்த வீட்டில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்த காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

அதே போல குற்றவாளியை தேடும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. அடுத்த சில மாதங்களில் ஜம்முவில் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் தற்போது நிகழ்ந்துள்ள இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா - டிஜிபி படுகொலையால் டென்ஷன்.. உச்சகட்ட முன்னெச்சரிக்கை!

English summary

In Jammu and Kashmir, a top police officer has been brutally murdered by slitting his neck, and now the internet has been cut off. The incident took place when Home Minister Amit Shah was on a tour here. Due to this security has been strengthened across Jammu and Kashmir.