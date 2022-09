கேரளாவில் கிறிஸ்தவப் பெண்களை குறிவைத்து 'லவ் ஜிகாத்!' முஸ்லிம்கள் மீது பேராயர் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

India

oi-Jackson Singh

கண்ணூர்: கிறிஸ்தவப் பெண்களை காதல் வலையில் சிக்க வைத்து அவர்களை தீவிரவாதிகளாக மாற்றும் 'லவ் ஜிகாத்' அதிக அளவில் நடைபெற்று வருவதாக கத்தோலிக்க பேராயர் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டி கடிதம் எழுதியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்து, கிறிஸ்தவர்கள் போன்ற இஸ்லாம் அல்லாத மதத்தைச் சேர்ந்த இளம்பெண்களை முஸ்லிம் ஆண்கள் திட்டமிட்டு காதல் வலையில் சிக்க வைத்து மதம் மாற்றுவதாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக நாடு முழுவதும் புகார்களும், குற்றச்சாட்டுகளும் குவிந்தன. இதற்கு 'லவ் ஜிகாத்' எனப் பெயரிடப்பட்டது.

இதன் தொடர்ச்சியாக, நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் 'லவ் ஜிகாத்' புகார்கள் எழுந்தன. பல இளம்பெண்களின் பெற்றோர்கள் காவல் நிலையங்களில் இதுதொடர்பான புகார்களை அளித்ததால் பதற்றமான சூழல் எழுந்தது.

English summary

Archdiocese of Tellicherry in Kerala has warned that extremists are luring teenage girls from Christian community in name of Love Jihad.