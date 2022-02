'மாநிலங்களின் ஒன்றியம்தான் இந்தியா..'' மணிப்பூரில் ராகுல் காந்தி பேச்சில் எதிரொலித்த "ஒன்றிய அரசு"

India

இம்பால்: இந்தியா மாநிலங்களின் ஒன்றியம் என்றும் இதுதான் நமது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் வரையறை என்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் 60 சட்டசபைத் தொகுதிகள் உள்ளன. வரும் 28-ந் தேதியும் மார்ச் 5-ந் தேதியும் இங்கு இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்கிறது. அனைத்து வாக்குகளும் மார்ச் 10-ல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

மணிப்பூரில் கடந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் பெரும்பான்மை பெற்றிருந்தாலும், பாஜக மாநில கட்சிகளின் உதவியுடன் ஆட்சியைப் பிடித்தது. மீண்டும் அதுபோல் நடக்காமல் இருக்க காங்கிரஸ் முயற்சி செய்து வருகிறது.

