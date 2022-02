குளிக்கும் வீடியோ.. ஹோட்டல் ரூமுக்குள் நுழைந்த மாடலிங் "அழகி".. கிரேட் எஸ்கேப் ஆன பாஜக அமைச்சர்

India

oi-Hemavandhana

ஜெய்ப்பூர்: 4 நாட்களுக்கு முன்பு, ஜோத்பூரில் உள்ள ஹோட்டலின் 7வது மாடியில் இருந்து மாடல் அழகி ஒருவர் குதித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார்.. இதுகுறித்து பல்வேறு பகீர் தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூரை சேர்ந்தவர் தீபாலி.. இவரது பாய் பிரண்ட் அக்‌ஷத்.. இவருக்கு சினு, நிக்கின் ஷர்மா, சாகர் என்று பல பெயர்களும் உண்டு.

இவர்கள் 2 பேருமே மாடலிங் துறையில் உள்ளனர்.. அழகு கலை நிபுணர்களாக இருந்து வருகின்றனர்... அதாவது பல மாடல் அழகிகளுக்கு ஸ்பெஷல் டிரெய்னிங் தந்து, அவர்களை விளம்பரப் படங்களில் நடிக்க வைப்பது, அதற்காக போட்டோ ஷூட் நடத்துவது இதெல்லாம் தான் இவர்களின் வேலை..

ராஜஸ்தானில் ரூ.14 லட்சம் மதிப்புள்ள கழுதைகளை காணவில்லை - ராஜஸ்தான் போலீஸ் தேடுதல் வேட்டை

English summary

Model beauty case and Ram lal jat says two women claiming to be journos met him for work not related to his dept